Семён Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Дмитрий Романов
Мать: Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Алексеева
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна Семёнова
Мать ребёнка: Марья Алексеева
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Феодосья Семёнова
Мать ребёнка: Марья Алексеева
Рождение ребёнка
1841
Сын: Максим Семёнов
Мать ребёнка: Марья Алексеева
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Васса Семёнова
Мать ребёнка: Марья Алексеева
Смерть
Неизвестно