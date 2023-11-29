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Семён Дмитриев

Место рождения

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Дмитрий Романов

Мать: Дарья Ивановна

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Алексеева

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна Семёнова

Мать ребёнка: Марья Алексеева

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Феодосья Семёнова

Мать ребёнка: Марья Алексеева

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1841

Сын: Максим Семёнов

Мать ребёнка: Марья Алексеева

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Васса Семёнова

Мать ребёнка: Марья Алексеева

Старая Икшурма, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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