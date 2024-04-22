Рыбалка Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения29.09.1894 ст.
Дата смерти12.04.1896 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1894 ст.
Села Кальченкова крестьянина Алексея Никифоровича Рыбалка и законной жены его Любови Лукиановны сын.
Крещение
30.09.1894 ст.
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумский уезд, Харьковская губерния. Восприемники: Мамант Карпович Бондарев (муж сестры матери), крестьянин из села Верхняя Сыроватка и девица Иустиния... Показать все
Смерть
12.04.1896 ст.
коклюш
Похороны
14.04.1996 ст.
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумский уезд, Харьковская губерния