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Рыбалка Александр Алексеевич

Место рождения

Кальченки, Сумська область

Дата рождения

29.09.1894 ст.

Дата смерти

12.04.1896 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1894 ст.

Отец: Рыбалка Алексей Никифорович

Мать: Рыбалка Любовь Лукиановна

Кальченки, Сумська область
Села Кальченкова крестьянина Алексея Никифоровича Рыбалка и законной жены его Любови Лукиановны сын.
Крещение
30.09.1894 ст.
Кальченки, Сумська область
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумский уезд, Харьковская губерния. Восприемники: Мамант Карпович Бондарев (муж сестры матери), крестьянин из села Верхняя Сыроватка и девица Иустиния... Показать все
Смерть
12.04.1896 ст.
Кальченки, Сумська область
коклюш
Похороны
14.04.1996 ст.
Кальченки, Сумська область
Рождество Борородичная Церковь села Кальченкова, Сумский уезд, Харьковская губерния
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