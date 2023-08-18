Озеров Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: Озеров Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Озеров Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Озеров Николай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1929
Сын: Озеров Аркадий
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно