Озеров Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Озеров Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: Озеров Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Озеров Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Озеров Николай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1929

Сын: Озеров Аркадий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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