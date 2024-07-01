Троицкая (Архангельская) Елена Адриановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.07.1860
Запись о бракосочетавшихся №9 от 11 июля 1860 г.: села Русского Бурнашева дьячок Александр Григорьев Троицкий, православного исповедания, первым браком, 26 лет, и девица Ольга Адрианова [так], правосл... Показать все
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Кремкова (Троицкая) Апфия Александровна
Отец ребёнка: Троицкий Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Ворожейкина (Троицкая) Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Троицкий Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
21.01.1865
Дочь: Афонская (Троицкая) Мария Александровна
Отец ребёнка: Троицкий Александр Григорьевич
В метрической книге Христорождественской церкви с. Русское Бурнашево за 1865 г. есть запись: 21 января родилась (24 января крещена) Мария. Родители: оного села дьячок Александр Григорьев Троицкий и за... Показать все
Рождение ребёнка
1870
Сын: Троицкий Гавриил Александрович
Отец ребёнка: Троицкий Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
1872
Сын: Троицкий Александр Александрович
Отец ребёнка: Троицкий Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
12.06.1874
Сын: Троицкий Адриан Александрович
Отец ребёнка: Троицкий Александр Григорьевич
В метрической книге Михаило-Архангельской церкви пригорода Билярск за 1874 г. есть запись: 12 июня родился (16 июня крещен) Адриан. Родители: пригорода Билярска причетник Александр Григорьев Троицкий ... Показать все
Рождение ребёнка
30.10.1876
Сын: Троицкий Рафаил Александрович
Отец ребёнка: Троицкий Александр Григорьевич
В метрической книге Михаило-Архангельской церкви пригорода Билярск за 1876 г. есть запись: 30 октября родился (9 ноября крещен) Рафаил. Родители: пригорода Билярска исправлющий должность псаломщика Ал... Показать все
Смерть
Неизвестно