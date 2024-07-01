Троицкая (Архангельская) Елена Адриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троицкая (Архангельская) Елена Адриановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.07.1860

Муж: Троицкий Александр Григорьевич

Запись о бракосочетавшихся №9 от 11 июля 1860 г.: села Русского Бурнашева дьячок Александр Григорьев Троицкий, православного исповедания, первым браком, 26 лет, и девица Ольга Адрианова [так], правосл... Показать все
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Кремкова (Троицкая) Апфия Александровна

Отец ребёнка: Троицкий Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Ворожейкина (Троицкая) Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Троицкий Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
21.01.1865

Дочь: Афонская (Троицкая) Мария Александровна

Отец ребёнка: Троицкий Александр Григорьевич

В метрической книге Христорождественской церкви с. Русское Бурнашево за 1865 г. есть запись: 21 января родилась (24 января крещена) Мария. Родители: оного села дьячок Александр Григорьев Троицкий и за... Показать все
Рождение ребёнка
1870

Сын: Троицкий Гавриил Александрович

Отец ребёнка: Троицкий Александр Григорьевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1872

Сын: Троицкий Александр Александрович

Отец ребёнка: Троицкий Александр Григорьевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.06.1874

Сын: Троицкий Адриан Александрович

Отец ребёнка: Троицкий Александр Григорьевич

В метрической книге Михаило-Архангельской церкви пригорода Билярск за 1874 г. есть запись: 12 июня родился (16 июня крещен) Адриан. Родители: пригорода Билярска причетник Александр Григорьев Троицкий ... Показать все
Рождение ребёнка
30.10.1876

Сын: Троицкий Рафаил Александрович

Отец ребёнка: Троицкий Александр Григорьевич

В метрической книге Михаило-Архангельской церкви пригорода Билярск за 1876 г. есть запись: 30 октября родился (9 ноября крещен) Рафаил. Родители: пригорода Билярска исправлющий должность псаломщика Ал... Показать все
Смерть
Неизвестно

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