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(Андрияш) Дарья Митрофановна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

14.03.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1835 и 1842 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1863 ст.

Отец: Андрияш Митрофан Григорьевич

Мать: Андрияш Марина Павловна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1R-P?i=586&cc=3511744
Крещение
14.03.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
27.09.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Григорий Карпович Бурденко
Смерть
Неизвестно
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