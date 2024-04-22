(Андрияш) Дарья Митрофановна
Место рождения
Дата рождения14.03.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1863 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1R-P?i=586&cc=3511744
Крещение
14.03.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
27.09.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Григорий Карпович Бурденко
Смерть
Неизвестно