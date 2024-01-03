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Малыш Антоний

Место рождения

Сальск

Дата рождения

18.01.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1914

Отец: Малыш Филипп

Мать: Малыш Ирина

Развод
Неизвестно

Жена: Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Малыш) Валентина

Мать ребёнка: Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Людмила

Развод
Неизвестно

Жена: Малыш (Ермилова) Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыш (Ермилова) Прасковья

Рождение ребёнка
21.03.1949

Дочь: Нестерова (Малыш) Алла

Мать ребёнка: Малыш (Ермилова) Прасковья

Смерть
Неизвестно

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