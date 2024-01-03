Малыш Антоний
Место рожденияСальск
Дата рождения18.01.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1914
Отец: Малыш Филипп
Мать: Малыш Ирина
Развод
Неизвестно
Жена: Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Малыш) Валентина
Мать ребёнка: Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Людмила
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.1949
Дочь: Нестерова (Малыш) Алла
Мать ребёнка: Малыш (Ермилова) Прасковья
Смерть
Неизвестно