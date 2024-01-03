Малыш Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1914
Сын: Малыш Антоний
Отец ребёнка: Малыш Филипп
Сальск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Малыш Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малыш Степан
Отец ребёнка: Малыш Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малыш Кирилл
Отец ребёнка: Малыш Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малыш Иван
Отец ребёнка: Малыш Филипп
Смерть
Неизвестно