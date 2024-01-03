Малыш Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыш Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1914

Сын: Малыш Антоний

Отец ребёнка: Малыш Филипп

Сальск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Малыш Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малыш Степан

Отец ребёнка: Малыш Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малыш Кирилл

Отец ребёнка: Малыш Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малыш Иван

Отец ребёнка: Малыш Филипп

Смерть
Неизвестно
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