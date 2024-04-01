Большакова (Сартакова) Евдокия Иова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сартаков Иов
Бракосочетание
26.01.1781
Муж: Большаков Афанасий
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
посельщик р. медвежьего и отставного д. кривоозерной дочь
Смерть
Неизвестно