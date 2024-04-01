Большакова (Сартакова) Евдокия Иова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова (Сартакова) Евдокия Иова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сартаков Иов

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1781

Муж: Большаков Афанасий

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
посельщик р. медвежьего и отставного д. кривоозерной дочь
Смерть
Неизвестно
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