Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна

Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1942 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скрыпников Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрыпников Петр

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скрыпников Петр

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.