Скрыпников Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрыпников Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1942

Дата смерти

28.08.1993

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1942

Отец: Скрыпников Макар

Мать: (Ходыкина) Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна

Смерть
28.08.1993

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