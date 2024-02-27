Скрыпников Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1942
Дата смерти28.08.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1942
Отец: Скрыпников Макар
Мать: (Ходыкина) Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна
Смерть
28.08.1993