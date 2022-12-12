Дроздова Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздова Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1898

Сын: Дроздов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Дроздов Пётр Алексеевич

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Запись о рождении Сергея в церкви Александра Невского г. Егорьевск #117.
Рождение ребёнка
26.09.1900 ст.

Дочь: Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Дроздов Пётр Алексеевич

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Восприемники: города Егорьевска Архангельской, что при богодельне братьев Хлудовых церкви Священник Василий Мартинианович Весёлкин и Зарайского уезда села Алпатье вдова Протоиерея Анна Яковлевна Дрозд... Показать все
Рождение ребёнка
06.01.1904 ст.

Дочь: Нина Петровна

Отец ребёнка: Дроздов Пётр Алексеевич

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
22.05.1913 ст.

Сын: Дроздов Евгений Петрович

Отец ребёнка: Дроздов Пётр Алексеевич

Егорьевск, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дроздов Пётр Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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