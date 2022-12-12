Дроздова Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1898
Отец ребёнка: Дроздов Пётр Алексеевич
Запись о рождении Сергея в церкви Александра Невского г. Егорьевск #117.
Рождение ребёнка
26.09.1900 ст.
Дочь: Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Дроздов Пётр Алексеевич
Восприемники: города Егорьевска Архангельской, что при богодельне братьев Хлудовых церкви Священник Василий Мартинианович Весёлкин и Зарайского уезда села Алпатье вдова Протоиерея Анна Яковлевна Дрозд... Показать все
Рождение ребёнка
06.01.1904 ст.
Дочь: Нина Петровна
Отец ребёнка: Дроздов Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
22.05.1913 ст.
Отец ребёнка: Дроздов Пётр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно