Ходырева Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1811 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831 ст.
Дочь: Неонила Григорьевна
Отец ребёнка: Ходырев Григорей Фадеевич
Рождение ребёнка
1833 ст.
Дочь: Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Ходырев Григорей Фадеевич
Рождение ребёнка
1836 ст.
Сын: Ходырев Родион Григорьевич
Отец ребёнка: Ходырев Григорей Фадеевич
Рождение ребёнка
1839 ст.
Дочь: Василиса Григорьевна
Отец ребёнка: Ходырев Григорей Фадеевич
Рождение ребёнка
1841 ст.
Дочь: Парасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Ходырев Григорей Фадеевич
Рождение ребёнка
1844 ст.
Сын: Ходырев Захар Григорьевич
Отец ребёнка: Ходырев Григорей Фадеевич
Рождение ребёнка
1847 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Григорей Фадеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно