Ходырева Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырева Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831 ст.

Дочь: Неонила Григорьевна

Отец ребёнка: Ходырев Григорей Фадеевич

Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Ходырев Григорей Фадеевич

Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Ходырев Родион Григорьевич

Отец ребёнка: Ходырев Григорей Фадеевич

Рождение ребёнка
1839 ст.

Дочь: Василиса Григорьевна

Отец ребёнка: Ходырев Григорей Фадеевич

Рождение ребёнка
1841 ст.

Дочь: Парасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Ходырев Григорей Фадеевич

Рождение ребёнка
1844 ст.

Сын: Ходырев Захар Григорьевич

Отец ребёнка: Ходырев Григорей Фадеевич

Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Ходырев Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Ходырев Григорей Фадеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Григорей Фадеевич

Смерть
Неизвестно
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