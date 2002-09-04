Ощепков Михаил Иванович
Место рожденияСлободской
Дата рождения12.11.1931
Дата смерти04.09.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1931
Бракосочетание
?.02.1955
Жена: не указана
Бракосочетание
30.07.1955
Познакомились 10.09.1949
Рождение ребёнка
07.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ощепкова (Менчикова) Маргарита Васильевна
Рождение ребёнка
05.10.1961
Сын: Ощепков Владислав Михайлович
Мать ребёнка: Ощепкова (Менчикова) Маргарита Васильевна
Смерть
04.09.2002