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Ощепков Михаил Иванович

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Место рождения

Слободской

Дата рождения

12.11.1931

Дата смерти

04.09.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1931

Отец: Ощепков Иван Андреевич

Мать: Ощепкова Александра Ивановна

Бракосочетание
?.02.1955

Жена: не указана

Слободской, город Слободской, Кировская область
Бракосочетание
30.07.1955

Жена: Ощепкова (Менчикова) Маргарита Васильевна

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Рождение ребёнка
07.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ощепкова (Менчикова) Маргарита Васильевна

Рождение ребёнка
05.10.1961

Сын: Ощепков Владислав Михайлович

Мать ребёнка: Ощепкова (Менчикова) Маргарита Васильевна

Слободской, город Слободской, Кировская область
Смерть
04.09.2002
Слободской, город Слободской, Кировская область

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