Ощепкова (Менчикова) Маргарита Васильевна
Место рожденияСлободской
Дата рождения27.06.1932
Дата смерти07.07.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1932
Бракосочетание
30.07.1955
Познакомились 10.09.1949
Рождение ребёнка
07.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ощепков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
05.10.1961
Сын: Ощепков Владислав Михайлович
Отец ребёнка: Ощепков Михаил Иванович
Смерть
07.07.2017