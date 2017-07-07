Ощепкова (Менчикова) Маргарита Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ощепкова (Менчикова) Маргарита Васильевна

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Место рождения

Слободской

Дата рождения

27.06.1932

Дата смерти

07.07.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1932

Отец: Менчиков Василий Михайлович

Мать: Пушкарёва Екатерина Федоровна

Бракосочетание
30.07.1955

Муж: Ощепков Михаил Иванович

Познакомились 10.09.1949
Рождение ребёнка
07.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ощепков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
05.10.1961

Сын: Ощепков Владислав Михайлович

Отец ребёнка: Ощепков Михаил Иванович

Слободской, город Слободской, Кировская область
Смерть
07.07.2017
Слободской, город Слободской, Кировская область

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