Алексадра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексадра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1900 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Абанина (Софронова) Татьяна Никитична

Отец ребёнка: Никита

мелекесский районный загс)

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