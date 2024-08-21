Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикита

Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1900 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алексадра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алексадра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексадра

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Абанина (Софронова) Татьяна Никитична

Мать ребёнка: Алексадра

мелекесский районный загс)
Смерть
Неизвестно

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