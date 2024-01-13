Petsiuliovski Abram — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Petsiuliovski Abram

Место рождения

Radun, Lida, Litva

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Petsiuliovski ?

Мать: не указана

Radun, Lida, Litva
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Petzulevski Yosel

Мать ребёнка: Petsiuliovski ?

Radun, Lida, Litva
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пециаловский Мовша (Моисей)

Мать ребёнка: Petsiuliovski ?

Смерть
Неизвестно
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