Petsiuliovski Abram
Место рожденияRadun, Lida, Litva
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Petsiuliovski ?
Radun, Lida, Litva
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Petzulevski Yosel
Мать ребёнка: Petsiuliovski ?
Radun, Lida, Litva
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пециаловский Мовша (Моисей)
Мать ребёнка: Petsiuliovski ?
Смерть
Неизвестно