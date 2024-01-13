Пециаловский Мовша (Моисей)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Petsiuliovski Abram
Мать: Petsiuliovski ?
Рождение ребёнка
1844
Сын: Petsiuliovski Ovzer
Мать ребёнка: Petsiuliovski Rivka
Radun, Lida, Litva
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Petsiuliovski Rivka
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Petsiuliovski Rivka
Смерть
Неизвестно