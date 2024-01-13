Пециаловский Мовша (Моисей) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пециаловский Мовша (Моисей)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Petsiuliovski Abram

Мать: Petsiuliovski ?

Рождение ребёнка
1844

Сын: Petsiuliovski Ovzer

Мать ребёнка: Petsiuliovski Rivka

Radun, Lida, Litva
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пециаловский Исай (Ицек)

Мать ребёнка: Petsiuliovski Rivka

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Petsiuliovski Rivka

Смерть
Неизвестно
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