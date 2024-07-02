Смурова (Белозёрова) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смуров Павел
Рождение ребёнка
22.04.?
Сын: Смуров Юрий Павлович
Отец ребёнка: Смуров Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Смуров Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Смуров Павел
Рождение ребёнка
04.03.19
Отец ребёнка: Смуров Павел
Смерть
Неизвестно