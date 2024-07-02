Смурова (Белозёрова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смурова (Белозёрова) Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смуров Павел

Рождение ребёнка
22.04.?

Сын: Смуров Юрий Павлович

Отец ребёнка: Смуров Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смуров Владимир Павлович

Отец ребёнка: Смуров Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смуров Герман Павлович

Отец ребёнка: Смуров Павел

Рождение ребёнка
04.03.19

Сын: Смуров Борис Павлович

Отец ребёнка: Смуров Павел

Смерть
Неизвестно

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