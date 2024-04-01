Замиралова Стефанида Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баландин Василий Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол.
Рождение ребёнка
24.06.1871
Сын: Замиралов Иван Агрипина Арсеньев
Отец ребёнка: Замиралов Арсений Ильин
Рождение ребёнка
29.07.1872
Дочь: Параскева Арсеньева
Отец ребёнка: Замиралов Арсений Ильин
отец и крёстная записаны как балашевы
Рождение ребёнка
01.04.1875
Дочь: Мария Арсеньева
Отец ребёнка: Замиралов Арсений Ильин
Рождение ребёнка
Около ?.07.1877
Отец ребёнка: Замиралов Арсений Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно