Замиралова Стефанида Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замиралова Стефанида Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баландин Василий Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол.

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1871

Сын: Замиралов Иван Агрипина Арсеньев

Отец ребёнка: Замиралов Арсений Ильин

Рождение ребёнка
29.07.1872

Дочь: Параскева Арсеньева

Отец ребёнка: Замиралов Арсений Ильин

отец и крёстная записаны как балашевы
Рождение ребёнка
01.04.1875

Дочь: Мария Арсеньева

Отец ребёнка: Замиралов Арсений Ильин

Рождение ребёнка
Около ?.07.1877

Сын: Замиралов Косма Арсеньев

Отец ребёнка: Замиралов Арсений Ильин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замиралов Арсений Ильин

Смерть
Неизвестно
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