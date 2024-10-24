Прасковья Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1863
Муж: Михаил Варфоломеевич
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.02.1865
Дочь: Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Варфоломеевич
Рождение ребёнка
22.05.1868
Сын: Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Варфоломеевич
Рождение ребёнка
12.07.1872
Сын: Илья Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Варфоломеевич
Рождение ребёнка
24.11.1873
Дочь: Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Варфоломеевич
Рождение ребёнка
31.01.1875
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Варфоломеевич
Рождение ребёнка
23.03.1876
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Варфоломеевич
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Степан Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Варфоломеевич
Рождение ребёнка
18.07.1882
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Варфоломеевич
Рождение ребёнка
16.09.1883
Дочь: Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Варфоломеевич
Рождение ребёнка
10.04.1885
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Варфоломеевич
Смерть
Неизвестно