Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Васильевна

Место рождения

Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Ляпино, Бежаницкий район, Псковская область
Бракосочетание
27.01.1863

Муж: Михаил Варфоломеевич

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.02.1865

Дочь: Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Варфоломеевич

Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.05.1868

Сын: Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Варфоломеевич

Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.07.1872

Сын: Илья Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Варфоломеевич

Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.11.1873

Дочь: Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Варфоломеевич

Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
31.01.1875

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Варфоломеевич

Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.03.1876

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Варфоломеевич

Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Степан Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Варфоломеевич

Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.07.1882

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Варфоломеевич

Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.09.1883

Дочь: Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Варфоломеевич

Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.04.1885

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Варфоломеевич

Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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