Рыжова (Ярыгина) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжова (Ярыгина) Наталья Петровна

Место рождения

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
29.01.1889 ст.

Муж: Рыжов Вассарион Андреевич

Запись № 1 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#25 СВИДЕТЕЛИ: по жениху - д.Аниково - запасной унтер офицер Александр Григорьевич, Дмитрий Иванович Усимов по невесте - д. Свертнево - К... Показать все
Рождение ребёнка
08.12.1891 ст.

Сын: Рыжов Стефан Виссарионович

Отец ребёнка: Рыжов Вассарион Андреевич

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 29 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#104
Смерть
Неизвестно
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