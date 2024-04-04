Рыжова (Ярыгина) Наталья Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1869 ст.
Бракосочетание
29.01.1889 ст.
Запись № 1 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#25 СВИДЕТЕЛИ: по жениху - д.Аниково - запасной унтер офицер Александр Григорьевич, Дмитрий Иванович Усимов по невесте - д. Свертнево - К... Показать все
Рождение ребёнка
08.12.1891 ст.
Сын: Рыжов Стефан Виссарионович
Отец ребёнка: Рыжов Вассарион Андреевич
Запись № 29 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#104
Смерть
Неизвестно