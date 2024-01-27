Алатарцев Alatretsev Сергей Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алатарцев Alatretsev Сергей Емельянович

Место рождения

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Алатарцев Alatretsev Емельян Степанович

Мать: ?

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1910

Сын: Алатарцев Alatretsev Василий Сергеевич

Мать ребёнка: ?

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно
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