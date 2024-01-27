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Алатарцев Alatretsev Василий Сергеевич

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Место рождения

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

Жена

Около 1915 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Алатарцев Alatretsev Сергей Емельянович

Мать: ?

Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алаторцева Пелагея Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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