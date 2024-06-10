Квачко Николай Никитич
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
МатьИващенко Анна ИвановнаНеизвестно г.р.
ОтецКвачко Никита ЕвлампиевичНеизвестно г.р.
Дети
Квачко Владимир НиколаевичНеизвестно г.р.
Квачко Николай НиколаевичНеизвестно г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Квачко Никита Евлампиевич
Мать: Иващенко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Квачко Нина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Квачко Тамара Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Квачко Николай Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Квачко Владимир Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно