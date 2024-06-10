Квачко Николай Никитич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Квачко Николай Никитич

Автор
АТ
Тумашеева А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Мать
Иващенко Анна ИвановнаНеизвестно г.р.
Отец
Квачко Никита ЕвлампиевичНеизвестно г.р.
Дети
Квачко Владимир НиколаевичНеизвестно г.р.
Квачко Николай НиколаевичНеизвестно г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Квачко Никита Евлампиевич

Мать: Иващенко Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Квачко Нина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Квачко Тамара Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квачко Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квачко Сергей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квачко Владимир Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.