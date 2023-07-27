Первухин Иван Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смерти03.04.1813
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: Первухин Андрей
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Первухина Анна Михайлова
Рождение ребёнка
24.07.1802
Мать ребёнка: Первухина Анна Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Первухина Анна Михайлова
Смерть
03.04.1813
Причина смерти: от долговременного разслабления