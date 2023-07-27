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Первухин Иван Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

03.04.1813

Пол

Мужской

Отец

Около 1739 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1756 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Первухин Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Первухина Анна Михайлова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.07.1802

Сын: Первухин Борис Иванов

Мать ребёнка: Первухина Анна Михайлова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первухина Анна Михайлова

Смерть
03.04.1813
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от долговременного разслабления
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