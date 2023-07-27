Первухина (Первухина) Анна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1756
Дата смерти17.12.1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Первухин Иван Андреев
Рождение ребёнка
24.07.1802
Отец ребёнка: Первухин Иван Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.12.1812