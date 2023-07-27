Первухина (Первухина) Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первухина (Первухина) Анна Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

17.12.1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1759 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Первухин Иван Андреев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.07.1802

Сын: Первухин Борис Иванов

Отец ребёнка: Первухин Иван Андреев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первухин Иван Андреев

Смерть
17.12.1812
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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