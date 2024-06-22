Степанова (Касьянова) Надежда Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Степанова (Касьянова) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Касьянов Пётр

Мать: Касьянова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Владимир

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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