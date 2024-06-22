Касьянова ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКасьянова ?

Касьянова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Около 1911 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Касьянов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Япрынцева (Дегтярёва) Анна

Отец ребёнка: Касьянов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова (Касьянова) Надежда

Отец ребёнка: Касьянов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Касьянов Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касьянов Пётр

Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Касьянов Григорий

Отец ребёнка: Касьянов Пётр

Рязановка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан

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