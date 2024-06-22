Касьянова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Касьянов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Япрынцева (Дегтярёва) Анна
Отец ребёнка: Касьянов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова (Касьянова) Надежда
Отец ребёнка: Касьянов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Касьянов Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Касьянов Пётр
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Касьянов Григорий
Отец ребёнка: Касьянов Пётр
Рязановка, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан