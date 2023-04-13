Landau Rachel
Место рожденияKresNolk, Poland
Дата рождения1907
Дата смерти10.05.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Yoshua
Мать: Sara Rivka
KresNolk, Poland
Рождение ребёнка
Около 05.04.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.11.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Pultosk
Работа или профессия
Неизвестно
GUSH 25 EZOR 2 Row 27 number 27
Смерть
10.05.1981
Israel
Похороны
Неизвестно
Hoolon, Israel