Landau Rachel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Landau Rachel

Место рождения

KresNolk, Poland

Дата рождения

1907

Дата смерти

10.05.1981

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Yoshua

Мать: Sara Rivka

KresNolk, Poland
Рождение ребёнка
Около 05.04.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.11.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Pultosk
Работа или профессия
Неизвестно
GUSH 25 EZOR 2 Row 27 number 27
Смерть
10.05.1981
Israel
Похороны
Неизвестно
Hoolon, Israel
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