Кузахметова Евгения Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1948
Дочь: Жуканина Татьяна Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.09.1952
Дочь: Гейдешман (Жуканина) Галина Петровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно