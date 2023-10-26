Кузахметова Евгения Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузахметова Евгения Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1948

Дочь: Жуканина Татьяна Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.09.1952

Дочь: Гейдешман (Жуканина) Галина Петровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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