Гейдешман (Жуканина) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гейдешман (Жуканина) Галина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1952

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1976 г.р.

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1952

Отец: не указан

Мать: Кузахметова Евгения Борисовна

Рождение ребёнка
16.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гейдешман Семен Израилевич

Рождение ребёнка
16.02.1976

Сын: Гейдешман Евгений Семенович

Отец ребёнка: Гейдешман Семен Израилевич

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