Гейдешман (Жуканина) Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1952
Отец: не указан
Рождение ребёнка
16.02.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гейдешман Семен Израилевич
Рождение ребёнка
16.02.1976
Сын: Гейдешман Евгений Семенович
Отец ребёнка: Гейдешман Семен Израилевич