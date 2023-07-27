Бучельникова (Икрина) (Икрина) Ефросиния Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучельникова (Икрина) (Икрина) Ефросиния Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1905

Отец: Икрин Яков Никанорович

Мать: Икрина (новопашина) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Нонна Ефимовна

Отец ребёнка: Бучельников Ефим Иосифович

Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Бучельников Геннадий Ефимович

Отец ребёнка: Бучельников Ефим Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бучельников Адольф Ефимович

Отец ребёнка: Бучельников Ефим Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бучельников Эвальд Ефимович

Отец ребёнка: Бучельников Ефим Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюленева (бучельникова) Милица Ефимовна

Отец ребёнка: Бучельников Ефим Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бучельников Ефим Иосифович

Смерть
Неизвестно
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