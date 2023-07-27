Бучельникова (Икрина) (Икрина) Ефросиния Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1905
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Нонна Ефимовна
Отец ребёнка: Бучельников Ефим Иосифович
Рождение ребёнка
Около 1927
Сын: Бучельников Геннадий Ефимович
Отец ребёнка: Бучельников Ефим Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бучельников Адольф Ефимович
Отец ребёнка: Бучельников Ефим Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бучельников Эвальд Ефимович
Отец ребёнка: Бучельников Ефим Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюленева (бучельникова) Милица Ефимовна
Отец ребёнка: Бучельников Ефим Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно