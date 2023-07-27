Бучельников Ефим Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБучельников Ефим Иосифович

Бучельников Ефим Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1992

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бучельников Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Нонна Ефимовна

Мать ребёнка: Бучельникова (икрина) Ефросиния Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Бучельников Геннадий Ефимович

Мать ребёнка: Бучельникова (икрина) Ефросиния Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бучельников Адольф Ефимович

Мать ребёнка: Бучельникова (икрина) Ефросиния Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бучельников Эвальд Ефимович

Мать ребёнка: Бучельникова (икрина) Ефросиния Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюленева (бучельникова) Милица Ефимовна

Мать ребёнка: Бучельникова (икрина) Ефросиния Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бучельникова (икрина) Ефросиния Яковлевна

Смерть
Около 1992
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close