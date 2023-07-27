Бучельников Ефим Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1992
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бучельников Иосиф
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Нонна Ефимовна
Мать ребёнка: Бучельникова (икрина) Ефросиния Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1927
Сын: Бучельников Геннадий Ефимович
Мать ребёнка: Бучельникова (икрина) Ефросиния Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бучельников Адольф Ефимович
Мать ребёнка: Бучельникова (икрина) Ефросиния Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бучельников Эвальд Ефимович
Мать ребёнка: Бучельникова (икрина) Ефросиния Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюленева (бучельникова) Милица Ефимовна
Мать ребёнка: Бучельникова (икрина) Ефросиния Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1992