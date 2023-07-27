Икрина (Новопашина) (Новопашина) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.06.1903
Рождение ребёнка
08.06.1904
Сын: Икрин Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Икрин Яков Никанорович
Рождение ребёнка
23.09.1905
Дочь: Бучельникова (икрина) Ефросиния Яковлевна
Отец ребёнка: Икрин Яков Никанорович
Рождение ребёнка
02.02.1907
Отец ребёнка: Икрин Яков Никанорович
Рождение ребёнка
12.10.1913
Дочь: Парасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Икрин Яков Никанорович
Рождение ребёнка
17.03.1915
Отец ребёнка: Икрин Яков Никанорович
Смерть
Неизвестно