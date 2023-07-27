Икрина (Новопашина) (Новопашина) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИкрина (Новопашина) (Новопашина) Анна Федоровна

Икрина (Новопашина) (Новопашина) Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.06.1903

Муж: Икрин Яков Никанорович

Рождение ребёнка
08.06.1904

Сын: Икрин Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Икрин Яков Никанорович

Рождение ребёнка
23.09.1905

Дочь: Бучельникова (икрина) Ефросиния Яковлевна

Отец ребёнка: Икрин Яков Никанорович

Рождение ребёнка
02.02.1907

Сын: Икрин Семен Яковлевич

Отец ребёнка: Икрин Яков Никанорович

Рождение ребёнка
12.10.1913

Дочь: Парасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Икрин Яков Никанорович

Рождение ребёнка
17.03.1915

Сын: Икрин Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Икрин Яков Никанорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close