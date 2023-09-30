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Лепокуров Матвей Никонов

Место рождения

Клюева Сверчкова Травникова

Дата рождения

1747

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Лепокуров Никон Аврамов

Мать: Лепокурова Настатья Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зенкова (Лепокурова) Дарья Матвеева

Мать ребёнка: Лепокурова (Русинова) Анна Федотова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775

Сын: Лепокуров Филипп Матвеев

Мать ребёнка: Лепокурова (Русинова) Анна Федотова

Рождение ребёнка
1776

Сын: Лепокуров Егор Матвеев

Мать ребёнка: Лепокурова (Русинова) Анна Федотова

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