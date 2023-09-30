Лепокуров Матвей Никонов
Место рожденияКлюева Сверчкова Травникова
Дата рождения1747
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зенкова (Лепокурова) Дарья Матвеева
Мать ребёнка: Лепокурова (Русинова) Анна Федотова
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Лепокурова (Русинова) Анна Федотова
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Лепокурова (Русинова) Анна Федотова