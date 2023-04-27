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von Moers (von Sarrewerden) Walpurgis

Место рождения

Sarrewerden, Alsace France

Дата рождения

Около 1355

Дата смерти

23.10.1418

Пол

Женский

Отец

Около 1325 г.р.

Мать

Около 1336 г.р.

Муж

1354 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1355

Отец: von Saarwerden Johann II

Мать: von Saarwerden (von Vinstingen) Klara

Бракосочетание
10.09.1376

Муж: von Moers Friedrich III

Рождение ребёнка
Около 1380

Дочь: von Tecklenburg (Van Moers Saarwerden) Elisabeth Anna

Отец ребёнка: von Moers Friedrich III

Рождение ребёнка
1393

Дочь: von Moers (von Moers) Walburgis

Отец ребёнка: von Moers Friedrich III

Смерть
23.10.1418

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