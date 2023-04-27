von Moers (von Sarrewerden) Walpurgis
Место рожденияSarrewerden, Alsace France
Дата рожденияОколо 1355
Дата смерти23.10.1418
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1355
Бракосочетание
10.09.1376
Рождение ребёнка
Около 1380
Дочь: von Tecklenburg (Van Moers Saarwerden) Elisabeth Anna
Отец ребёнка: von Moers Friedrich III
Рождение ребёнка
1393
Дочь: von Moers (von Moers) Walburgis
Отец ребёнка: von Moers Friedrich III
Смерть
23.10.1418