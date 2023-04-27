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von Moers Friedrich III

Место рождения

Moers, North Rhine-Westphalia Germany

Дата рождения

1354

Дата смерти

12.05.1417

Пол

Мужской

Отец

Около 1319 г.р.

Мать

Около 1331 г.р.

Жена

Около 1355 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1354

Отец: von Moers Dietrich

Мать: (van Baer van Zuylen) Maria Elisabeth

Бракосочетание
10.09.1376

Жена: von Moers (von Sarrewerden) Walpurgis

Рождение ребёнка
Около 1380

Дочь: von Tecklenburg (Van Moers Saarwerden) Elisabeth Anna

Мать ребёнка: von Moers (von Sarrewerden) Walpurgis

Рождение ребёнка
1393

Дочь: von Moers (von Moers) Walburgis

Мать ребёнка: von Moers (von Sarrewerden) Walpurgis

Смерть
12.05.1417

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