von Moers Friedrich III
Место рожденияMoers, North Rhine-Westphalia Germany
Дата рождения1354
Дата смерти12.05.1417
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1354
Бракосочетание
10.09.1376
Рождение ребёнка
Около 1380
Дочь: von Tecklenburg (Van Moers Saarwerden) Elisabeth Anna
Мать ребёнка: von Moers (von Sarrewerden) Walpurgis
Рождение ребёнка
1393
Дочь: von Moers (von Moers) Walburgis
Мать ребёнка: von Moers (von Sarrewerden) Walpurgis
Смерть
12.05.1417