Скучихин Михайло Петров
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Скучихин Пётр Васильев
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Скучихина Евдокия
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Домна Михайлова
Мать ребёнка: Скучихина Евдокия
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Наталья Михайлова
Мать ребёнка: Скучихина Евдокия
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Скучихина Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скучихина Евдокия
Смерть
Неизвестно