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Скучихин Михайло Петров

Место рождения

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Скучихин Пётр Васильев

Мать: Скучихина Мавра Герасимова

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Скучихина Евдокия

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Домна Михайлова

Мать ребёнка: Скучихина Евдокия

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Наталья Михайлова

Мать ребёнка: Скучихина Евдокия

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Скучихин Андрей Михайлов

Мать ребёнка: Скучихина Евдокия

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скучихина Прасковья Козьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скучихина Евдокия

Смерть
Неизвестно
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