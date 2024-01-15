Скучихина Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Скучихин Михайло Петров
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Домна Михайлова
Отец ребёнка: Скучихин Михайло Петров
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Наталья Михайлова
Отец ребёнка: Скучихин Михайло Петров
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Скучихин Михайло Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно