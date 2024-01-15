Скучихина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скучихина Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Скучихин Михайло Петров

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Домна Михайлова

Отец ребёнка: Скучихин Михайло Петров

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Наталья Михайлова

Отец ребёнка: Скучихин Михайло Петров

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Скучихин Андрей Михайлов

Отец ребёнка: Скучихин Михайло Петров

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скучихин Михайло Петров

Смерть
Неизвестно
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