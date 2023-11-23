Князькина (Ветошникова) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.2009
Муж: Князькин Дмитрий
Рождение ребёнка
18.02.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Князькин Дмитрий
Рождение ребёнка
16.07.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Князькин Дмитрий