Князькина (Ветошникова) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князькина (Ветошникова) Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1983 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.2009

Муж: Князькин Дмитрий

Рождение ребёнка
18.02.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Князькин Дмитрий

Рождение ребёнка
16.07.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Князькин Дмитрий

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