Князькин Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1983
Отец: Князькин Игорь
Мать: Людмила
Бракосочетание
24.01.2009
Жена: Князькина Елизавета
г. Гусиноозерск
Рождение ребёнка
18.02.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Князькина Елизавета
Рождение ребёнка
16.07.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Князькина Елизавета