Князькин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князькин Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1983

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

1960 г.р.

Жена

1985 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1983

Отец: Князькин Игорь

Мать: Людмила

Бракосочетание
24.01.2009

Жена: Князькина Елизавета

г. Гусиноозерск
Рождение ребёнка
18.02.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Князькина Елизавета

Рождение ребёнка
16.07.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Князькина Елизавета

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