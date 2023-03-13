Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Степынцева (Чайковская) Антонина
Степынцева (Чайковская) Антонина
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1919
Пол
Женский
Отец
Чайковский Антонъ Казимировичъ
1878 г.р.
Мать
(Семенюкъ) Бронислава Адамовна
1882 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец:
Чайковский Антонъ Казимировичъ
Мать:
Бронислава Адамовна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия