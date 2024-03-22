Калимулла Габидуллин
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Габидулла
Мать: Гулюш Игметева
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Сафа
Рождение ребёнка
1833
Сын: Гайнулла Калимуллин
Мать ребёнка: Сафа
Рождение ребёнка
1833
Сын: Габидулла Калимуллин
Мать ребёнка: Сафа
Рождение ребёнка
1835
Сын: Халилулла Калимуллин
Мать ребёнка: Сафа
Рождение ребёнка
1840
Сын: Ярулла Калимуллин
Мать ребёнка: Сафа
Рождение ребёнка
1857
Сын: Хамидулла Калимуллин
Мать ребёнка: Гатифа Абдулхабирова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гатифа Абдулхабирова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сафа
Смерть
После 1858