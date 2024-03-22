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Калимулла Габидуллин

Место рождения

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1799

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Габидулла

Мать: Гулюш Игметева

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1829

Сын: Рахметулла Калимуллин

Мать ребёнка: Сафа

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1833

Сын: Гайнулла Калимуллин

Мать ребёнка: Сафа

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1833

Сын: Габидулла Калимуллин

Мать ребёнка: Сафа

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1835

Сын: Халилулла Калимуллин

Мать ребёнка: Сафа

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1840

Сын: Ярулла Калимуллин

Мать ребёнка: Сафа

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1857

Сын: Хамидулла Калимуллин

Мать ребёнка: Гатифа Абдулхабирова

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гатифа Абдулхабирова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафа

Смерть
После 1858
Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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