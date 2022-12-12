Кондюрина Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина Анна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Кондюрин Николай Иванович

Отец ребёнка: Кондюрин Иван Иосифович

Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кондюрин Иван Иосифович

Ревда, Ревда, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондюрин Иван Иосифович

Место жительства
Неизвестно
Ревда, Ревда, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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