Кондюрина Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Кондюрин Николай Иванович
Отец ребёнка: Кондюрин Иван Иосифович
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кондюрин Иван Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно