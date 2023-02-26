Шукалина - Елистратова Надежда Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.11.1905
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1906
Сын: Елистратов Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Елистратов Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
22.12.1907
Дочь: Анастасия Дмитриева
Отец ребёнка: Елистратов Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
09.01.1913
Дочь: Татьяна Дмитриева
Отец ребёнка: Елистратов Дмитрий Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шукалин ?
Смерть
Неизвестно