Шукалина - Елистратова Надежда Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шукалина - Елистратова Надежда Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1905

Муж: Елистратов Дмитрий Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1906

Сын: Елистратов Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Елистратов Дмитрий Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.12.1907

Дочь: Анастасия Дмитриева

Отец ребёнка: Елистратов Дмитрий Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.01.1913

Дочь: Татьяна Дмитриева

Отец ребёнка: Елистратов Дмитрий Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шукалин ?

Смерть
Неизвестно
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