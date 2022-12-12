Улита Моисеева
Место рождения
Дата рождения1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844 ст.
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Дмитриев Иван Родионов
Рождение ребёнка
29.01.1846 ст.
Отец ребёнка: Дмитриев Иван Родионов
Рождение ребёнка
23.05.1848 ст.
Сын: Дмитриев Исай Иванов
Отец ребёнка: Дмитриев Иван Родионов
В метрической книге о рождении имя младенца Исаакий. В ревизских сказках записано Исая. Восприемниками были: той же деревни и госпожи Полонской крестьянин Архип Петров и села Люторичь дьяконица, вдова... Показать все
Рождение ребёнка
22.05.1851 ст.
Дочь: Федосья Иванова
Отец ребёнка: Дмитриев Иван Родионов
Восприемниками были: той же деревни и госпожи Полонской крестьянин Архип Петров и Васса Яковлева - жена Алексея Захарова. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8969-S5CM?i=1277&cat=766990
Рождение ребёнка
21.03.1854 ст.
Дочь: Матрёна Иванова
Отец ребёнка: Дмитриев Иван Родионов
Восприемниками были: той же деревни и госпожи Полонской крестьянин Архип Петров и Васса Яковлева - жена Алексея Захарова. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G969-SS7J?i=869&cat=766990
Рождение ребёнка
08.02.1858 ст.
Сын: Анисим Иванов
Отец ребёнка: Дмитриев Иван Родионов
Восприемниками были: той же деревни и господина Полонского крестьянин Архип Петров и Васса Яковлева - жена Алексея Захарова. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G969-B43K?i=1000&cat=7669... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Это вторая жена Ивана. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8966-ZXL2?i=655&cc=2432393&cat=962999
Смерть
Неизвестно