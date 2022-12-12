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Улита Моисеева

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Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1844 ст.

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Дмитриев Иван Родионов

Малая Малаховка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.01.1846 ст.

Сын: Дмитриев Парфений Иванов

Отец ребёнка: Дмитриев Иван Родионов

Малая Малаховка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.05.1848 ст.

Сын: Дмитриев Исай Иванов

Отец ребёнка: Дмитриев Иван Родионов

Малая Малаховка, Узловский муниципальный район, Тульская область
В метрической книге о рождении имя младенца Исаакий. В ревизских сказках записано Исая. Восприемниками были: той же деревни и госпожи Полонской крестьянин Архип Петров и села Люторичь дьяконица, вдова... Показать все
Рождение ребёнка
22.05.1851 ст.

Дочь: Федосья Иванова

Отец ребёнка: Дмитриев Иван Родионов

Малая Малаховка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Восприемниками были: той же деревни и госпожи Полонской крестьянин Архип Петров и Васса Яковлева - жена Алексея Захарова. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8969-S5CM?i=1277&cat=766990
Рождение ребёнка
21.03.1854 ст.

Дочь: Матрёна Иванова

Отец ребёнка: Дмитриев Иван Родионов

Малая Малаховка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Восприемниками были: той же деревни и госпожи Полонской крестьянин Архип Петров и Васса Яковлева - жена Алексея Захарова. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G969-SS7J?i=869&cat=766990
Рождение ребёнка
08.02.1858 ст.

Сын: Анисим Иванов

Отец ребёнка: Дмитриев Иван Родионов

Малая Малаховка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Восприемниками были: той же деревни и господина Полонского крестьянин Архип Петров и Васса Яковлева - жена Алексея Захарова. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G969-B43K?i=1000&cat=7669... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Иван Родионов

Это вторая жена Ивана. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8966-ZXL2?i=655&cc=2432393&cat=962999
Смерть
Неизвестно
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