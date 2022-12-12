Дмитриев Исай Иванов
Место рождения
Дата рождения23.05.1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
23.05.1848 ст.
Отец: Дмитриев Иван Родионов
Мать: Улита Моисеева
В метрической книге о рождении имя младенца Исаакий. В ревизских сказках записано Исая. Восприемниками были: той же деревни и госпожи Полонской крестьянин Архип Петров и села Люторичь дьяконица, вдова... Показать все
Смерть
Неизвестно