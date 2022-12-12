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Дмитриев Исай Иванов

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Место рождения

Малая Малаховка, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

23.05.1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1817 г.р.

Мать

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1848 ст.

Отец: Дмитриев Иван Родионов

Мать: Улита Моисеева

Малая Малаховка, Узловский муниципальный район, Тульская область
В метрической книге о рождении имя младенца Исаакий. В ревизских сказках записано Исая. Восприемниками были: той же деревни и госпожи Полонской крестьянин Архип Петров и села Люторичь дьяконица, вдова... Показать все
Смерть
Неизвестно
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