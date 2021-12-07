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Анисим Иванов

Место рождения

Малая Малаховка, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

08.02.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1817 г.р.

Мать

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1858 ст.

Отец: Дмитриев Иван Родионов

Мать: Улита Моисеева

Малая Малаховка, Узловский муниципальный район, Тульская область
Восприемниками были: той же деревни и господина Полонского крестьянин Архип Петров и Васса Яковлева - жена Алексея Захарова. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G969-B43K?i=1000&cat=7669... Показать все
Смерть
Неизвестно

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