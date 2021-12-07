Анисим Иванов
Место рождения
Дата рождения08.02.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1858 ст.
Отец: Дмитриев Иван Родионов
Мать: Улита Моисеева
Восприемниками были: той же деревни и господина Полонского крестьянин Архип Петров и Васса Яковлева - жена Алексея Захарова. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G969-B43K?i=1000&cat=7669... Показать все
Смерть
Неизвестно