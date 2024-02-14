Айнетдинов Ахмят
Место рожденияс.Красная Горка Пильненского р-на Горьковской обл.
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Айнетдинов Яхия
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Айнетдинов Ахмет Яхинович красноармеец В архив Дата рождения __.__.1926 Место призыва Кзыл-Октябрьский РВК, Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н Посмотреть на карте Воинская часть 1227 сп 369 сд Дат... Показать все
Рождение ребёнка
24.12.1953
Рождение ребёнка
10.04.1958
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь