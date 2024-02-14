Айнетдинов Ахмят — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айнетдинов Ахмят

Место рождения

с.Красная Горка Пильненского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Айнетдинов Яхия

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Айнетдинова (Хайретдинова) Фяузия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Айнетдинова (Хайретдинова) Фяузия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Айнетдинова (Хайретдинова) Фяузия

Военная служба
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Айнетдинов Ахмет Яхинович красноармеец В архив Дата рождения __.__.1926 Место призыва Кзыл-Октябрьский РВК, Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н Посмотреть на карте Воинская часть 1227 сп 369 сд Дат... Показать все
Рождение ребёнка
24.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Айнетдинова (Хайретдинова) Фяузия

Рождение ребёнка
10.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Айнетдинова (Хайретдинова) Фяузия

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь

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